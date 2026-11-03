Meerut News: कवयित्री राम कुमारी को सम्मानित किया

विज्ञापन

गंगानगर। हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था जींद हरियाणा के स्थापना दिवस पर साहित्यकार अलंकरण समारोह एवं कवि सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मीणा रहे। कार्यक्रम में गंगानगर सी-ब्लॉक निवासी शिक्षिका एवं कवयित्री राम कुमारी को उनकी पुस्तक बाल उमंग के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। संवाद