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Meerut News: प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी रवाना

Sat, 24 Oct 2026 06:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 24 Oct 2026 06:36 PM IST
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Players depart for state-level cricket tournament
एएस इंटर कॉलेज के 6 छात्र शामिल
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। कानपुर में आयोजित होने वाली तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ए एस इंटर कॉलेज के छह मेधावी छात्रों का चयन हुआ है।
प्रतियोगिता में भाग लेने कानपुर रवाना होने से पूर्व सभी चयनित खिलाड़ियों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के के मिश्रा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेरठ मंडल का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। चयनित खिलाड़ियों में अंग्रेजी माध्यम के युवराज, लविश व मोहम्मद आर्यन और हिंदी माध्यम के याहया रिजवी, दीपांशु एवं आदि नागर शामिल हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत सभी छात्र अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कानपुर के लिए रवाना हो गए।
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