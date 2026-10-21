Meerut News: किसान महापंचायत में जाने से रोकने के लिए किया हाउस अरेस्ट

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इस कार्रवाई का जिलाध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को उठाने से रोकने के लिए किया जा रहा प्रयास पूरी तरह लोकतंत्र-विरोधी है और किसानों की आवाज को दबाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी कि किसान संगठन अपने हक, सम्मान और जायज मांगों के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखेगा। विज्ञापन

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इस कार्रवाई का जिलाध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को उठाने से रोकने के लिए किया जा रहा प्रयास पूरी तरह लोकतंत्र-विरोधी है और किसानों की आवाज को दबाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी कि किसान संगठन अपने हक, सम्मान और जायज मांगों के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखेगा।

मवाना। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष ठाकुर नवनीत चौहान को 22 अक्तूबर को लखनऊ में प्रस्तावित किसान महापंचायत में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया।