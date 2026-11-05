Meerut News: फायरिंग की झूठी सूचना देने वाला पकड़ा

मवाना। पुलिस ने झूठी रंजिश रचकर पुलिस को गुमराह करने और मुकदमा पंजीकृत कराने वाले मुकदमा वादी को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस ने आमिर निवासी मोहल्ला मुन्नालाल (भैंसा रोड) को ब्लॉक वाले रास्ते के मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। दो नवंबर को आमिर ने एक लिखित तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रात के समय मोनू पंडित और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई फिरोज पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लग गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना मवाना पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। पूछताछ के दौरान आमिर ने स्वयं द्वारा अपराध किए जाने का जुर्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किया। आरोपी का चालान कर दिया गया।