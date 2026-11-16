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Meerut News: मायके पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा, तमंचा दिखाकर धमकी दी

Mon, 16 Nov 2026 09:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:58 PM IST
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People from the woman's maternal family entered the house and beat her.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरूरपुर। गांव मैनापूठी निवासी गुलिस्ता पत्नी जुल्फिकार के साथ घर में घुसकर उसके मायके पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी तमंचा दिखाकर मौके से भाग गए।

पीड़िता गुलिस्ता ने सरूरपुर थाने पर दी तहरीर में बताया कि सोमवार शाम वह अपने घर पर बैठी थी। इसी बीच उसके मायके पक्ष के लोग घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी तमंचा दिखाते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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