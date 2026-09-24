Meerut News: सीएचसी में नए भवन में पैथोलॉजी लैब का संचालन शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। सीएचसी में मरीजों को अब जांच के लिए मेरठ या अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ब्लॉक हेल्थ यूनिट की नए भवन में पैथोलॉजी लैब का संचालन शुरू हो गया है। साथ ही सीएचसी में नई जांच मशीन भी मंगाई गई है। मशीन के संचालन के बाद लीवर, दिल और किडनी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जांचें स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।नए भवन में पैथोलॉजी लैब शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक कई प्रकार की जांच के लिए मरीजों को निजी पैथोलॉजी सेंटर या मेरठ के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। इससे मरीजों को अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ता था। अब सीएचसी में जांच की सुविधा उपलब्ध होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सीएचसी में नई मशीन आने के बाद जांच सुविधाओं का दायरा बढ़ जाएगा। इसके माध्यम से लीवर, किडनी और हृदय से संबंधित जांच की जा सकेगी। जांच रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर मिलने से चिकित्सकों को मरीज की स्थिति का आकलन करने और उपचार की दिशा तय करने में भी सुविधा होगी।क्षेत्र के मरीजों को गंभीर बीमारियों से संबंधित जांच के लिए अक्सर मेरठ या दूसरे बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए जांच कराने के लिए बाहर जाना समय और खर्च दोनों के लिहाज से परेशानी का कारण बनता था। सीएचसी में जांच की सुविधा शुरू होने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।सीएचसी प्रभारी डॉ. अश्वनी कुमार ने बताया कि ब्लॉक हेल्थ यूनिट में पैथोलॉजी लैब का संचालन शुरू कर दिया गया है। नई मशीन आने के बाद मरीजों को कई महत्वपूर्ण जांचों की सुविधा सीएचसी में ही उपलब्ध हो जाएगी। इससे क्षेत्र के मरीजों को जांच के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। जल्द ही इंजीनियर को बुलाकर नई मशीन का संचालन शुरू किया जाएगा।