Meerut News: एशियन गेम्स में 27 को पदक के लिए ट्रैक पर उतरेंगी पारुल और प्रियंका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-मेरठ से चार महिला एथलीट प्रतियोगिता में करेंगी प्रतिभागफोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक जापान के आइची और नागोया शहर में होगा। प्रतियोगिता में मेरठ से चार महिला एथलीट पारुल चौधरी, प्रियंका गोस्वामी, अन्नू रानी और नीरू पाठक हिस्सा लेंगी। इनमें पारुल चौधरी और प्रियंका गोस्वामी 27 सितंबर को ट्रैक पर उतरेंगी। देशवासियों को इन एथलीट से पदक की उम्मीद है।मेरठ के इकलौता गांव निवासी पारुल चौधरी एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़, 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। 27 सितंबर की रात रात 9 बजकर 22 मिनट पर पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलचेज में हिस्सा लेंगी। 26 सितंबर की रात 8 बजकर 15 मिनट पर वह 1500 मीटर दौड़ में प्रतिभाग करेंगी। इसके बाद वह 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। पारुल ने जून 2026 में 5000 मीटर में 15:04.26 का समय निकालकर अपना और देश का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। 3000 मीटर स्टीपलचेज में भी उनके नाम 9:12.46 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में उन्होंने 1500 मीटर का स्वर्ण 4:20.45 के समय के साथ जीता। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में 5000 मीटर का स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपलचेज का रजत जीत चुकी पारुल इस बार भी पदक की मजबूत दावेदार हैं।27 को होगी अन्नू रानी की परीक्षामेरठ के बहादुरपुर गांव निवासी अन्नू रानी भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। वह 27 को ही भाला फेंक इवेंट में रात को 9 बजकर 3 मिनट पर हिस्सा लेंगी। पिछले एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी सभी को उनसे पदक की उम्मीद होगी। 2026 में जून में भुवनेश्वर में आयोजित इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में उन्होंने 56.74 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता था। अन्नू का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 63.82 मीटर है, जो उन्होंने 2022 में बनाया था।27 की सुबह 7:30 बजे शुरू होगी प्रियंका की मैराथन रेस वॉकरेस वॉकिंग में प्रियंका गोस्वामी को महिला फुल मैराथन रेस वॉक के लिए चुना गया है। यह प्रारूप उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ नया अनुभव भी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबी दूरी की रेस वॉकिंग का अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह 27 सितंबर की सुबह 7:30 बजे मैराथन रेस वॉक में प्रतिभाग करेंगी। अप्रैल में ब्रासीलिया में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में प्रियंका ने 3:43:01 का समय निकालकर व्यक्तिगत स्पर्धा में 10वां स्थान हासिल किया था। उन्होंने भारतीय टीम को छठे स्थान तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले फरवरी में इंडियन ओपन में उन्होंने 3:37:25 के समय के साथ रजत पदक जीता था। इसके अलावा अलीगढ़ की मूल निवासी और मेरठ में प्रशिक्षण ले चुकी नीरू पाठक प्रतियोगिता में चार गुणा 400 रिले में हिस्सा लेंगी।