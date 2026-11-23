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.. अधिकृत वेंडरों से तीन-चार गुना महंगे उपकरण खरीदने की बाध्यता खत्म करने की मांगमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाना उचित नहीं है। शहर में सड़कों की धूल, निर्माण सामग्री, पुराने वाहन, कूड़े के ढेर और उनमें लगने वाली आग भी वायु प्रदूषण के बड़े कारण हैं। नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों पर भी उतनी ही सख्ती होनी चाहिए जितनी उद्योगों पर की जाती है। यह बात परतापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ( पीमा ) के अध्यक्ष निपुण जैन ने सोमवार को उद्योग मंदिर स्थित एसोसिएशन सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही।उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से औद्योगिक प्रदूषण और डीजी सेट विषय पर आयोजित कार्यशाला में निपुण जैन ने कहा कि उद्योग जगत प्रदूषण मुक्त भारत के संकल्प के साथ है।उद्यमी नितिन कपूर ने कहा कि उद्यमियों ने लाखों रुपये खर्च कर पुराने डीजी सेट बदले, बॉयलरों को नए मानकों के अनुरूप किया और महंगे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं। इसके बावजूद बार बार निरीक्षण और कार्रवाई से उद्यमियों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी पूरे प्रशासन और समाज की है। सभी स्रोतों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।शलभ सिंघल ने बताया कि कार्यशाला में उद्यमियों ने अधिकृत वेंडरों से ही प्रदूषण नियंत्रण उपकरण खरीदने की बाध्यता पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि समान तकनीकी गुणवत्ता वाले उपकरण बाजार में तीन से चार गुना कम कीमत पर उपलब्ध हैं। ऐसे में सीमित वेंडरों से खरीद की व्यवस्था के कारण छोटे और मध्यम उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कीमतों की उच्चस्तरीय जांच और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।विभाग की ओर से सहायक पर्यावरण अभियंता अर्णव कुमार, रणविजय भारती, रश्मि आर्य और अन्य अधिकारियों ने डीजी सेट के सीपीसीबी-4 प्लस मानकों, पुराने जनरेटरों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण, आरईसीडी, ड्यूल फ्यूल व्यवस्था, बॉयलर के स्वीकृत ईंधन और जीआरएपी के नियमों की जानकारी दी। अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अभिलेख और प्रमाणपत्र व्यवस्थित रखने की सलाह दी।उद्यमी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन जरूरी है लेकिन उपकरणों की खरीद में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता होनी चाहिए। बैठक का संचालन उपाध्यक्ष राजीव सिंघल ने किया।इस दौरान उद्यमियों में अंकित जैन, राजकुमार सिंघल, हरिओम गोयल, राजेश गोयल, मुकेश तनेजा, मनोज शर्मा, अनुराग अग्रवाल और राकेश भल्ला ने भी उद्योगों की समस्याएं उठाईं।