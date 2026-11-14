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Meerut News: पैरा एशियन गेम्स की पदक विजेता स्वाति चौधरी सम्मानित

Sat, 14 Nov 2026 07:50 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:50 PM IST
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Para Asian Games medalist Swati Chaudhary felicitated
मेरठ। पैरा एशियन गेम्स की पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली मेरठ की खिलाड़ी स्वाति चौधरी को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने सम्मानित किया। इस दौरान जितेंद्र यादव ने कहा कि स्वाति की यह उपलब्धि मेरठ और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। स्वाति की सफलता अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर क्रीड़ा विभाग के कार्यालय स्टाफ ने भी उन्हें बधाई दी। संवाद
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