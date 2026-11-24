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नव्या बनी प्लेयर ऑफ द मैचसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मुजफ्फरनगर के अहलावत क्रिकेट ग्राउंड पर मंगलवार को अंडर-13 क्रिकेट टूर्नामेंट में पंचवटी क्रिकेट एकेडमी मेरठ ने भास्कर क्रिकेट अकादमी कैराना को 41 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की।पंचवटी क्रिकेट एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 35 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। टीम की ओर से लक्षित राणा ने 43, नव्या ने 33, शिवम ने 33, आरव उज्ज्वल ने 26 और लविश सैनी ने 24 रन का योगदान दिया। भास्कर अकादमी की ओर से सादिक, अयान और सईद ने एक-एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी भास्कर क्रिकेट अकादमी की टीम निर्धारित 35 ओवर में सात विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। टीम की ओर से नवाजिश ने 43 और प्रिंस ने 40 रन बनाए। पंचवटी अकादमी की ओर से नक्श शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके, जबकि नव्या ने दो विकेट हासिल किए। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए नव्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।