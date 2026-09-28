Meerut News: भगत सिंह की जयंती पर शहीद को किया नमन
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:58 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:58 PM IST
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दौराला। सिवाया स्थित भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सोमवार को शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक डॉ. दीपक पिपलानी और प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार अग्रवाल ने किया। उन्होंने अन्य लोगों के साथ भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिक्षक-शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने भगत सिंह के जीवन, साहस और देश की स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान पर विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार अग्रवाल ने युवाओं को भगत सिंह के जीवन से साहस, देशप्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा लेने को कहा। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने भगत सिंह के आदर्शों को अपनाने तथा देशहित में कार्य करने का संकल्प लिया।
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