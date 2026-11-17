संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। मिलक गांव में मंगलवार को ओवरलोड गन्ने का ट्रक बिजली के तारों में उलझ गया। तारों में खिंचाव होने के बाद उनमें आग लग गई। घटना से गांव में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।जानकारी के अनुसार, गांव के संकरे रास्ते से गुजर रहा गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में फंस गया। ट्रक के तारों में उलझते ही उनमें आग लग गई। यह देखकर आसपास मौजूद ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को घेर लिया और उसे दोबारा ओवरलोड वाहन लेकर गांव के रास्ते से नहीं गुजरने की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ने से लदे ओवरलोड वाहन गांव की संकरी सड़कों से गुजरते हैं। इससे बिजली के तार टूटने और किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से गांव के रास्तों पर ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग की है।