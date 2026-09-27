Meerut News: अनियंत्रित कार खाई में गिरी, चालक बाल-बाल बचा

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जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह कार मेरठ-बड़ौत मार्ग से गुजर रही थी। सलाहपुर गांव के सामने मोड़ पर पहुंचते ही चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बाद में पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को खाई से बाहर निकलवाया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

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रोहटा। थाना क्षेत्र में मेरठ-बड़ौत मार्ग पर सलाहपुर गांव के मोड़ के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक बाल-बाल बचा। गनीमत रही कि कार में चालक के अलावा कोई अन्य सवार नहीं था।