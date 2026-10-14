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Meerut News: जिला जेल में शुरू हुआ ओपन जिम

Wed, 14 Oct 2026 07:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:25 PM IST
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Open gym started in the district jail.
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जिला जेल में ओपन जिम का उद्घाटन किया
मेरठ। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान के अधीन बुधवार को जिला जेल में सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ओपन जिम का उद्घाटन किया। सांसद ने बताया कि जिला जेल में अभिरक्षा में रह रहे लोगों के लिए ओपन जिम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जेल प्रशासन ने इसका प्रस्ताव दिया था। अब जिला जेल में ओपन जिम स्थापित हो गया है और उस पर अभिरक्षा में रह रहे लोगों द्वारा शारीरिक व्यायाम किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा, जेलर मनीष कुमार, अवनीश सिंह, आदित्य नागर, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष विवेक वाजपेयी, विष्णु गुप्ता, विकास मित्तल, रविंद्र कौशिक, बलराज गुप्ता, संदीप रेवड़ी, कुलदीप वाल्मीकि, राजीव काले आदि उपस्थित रहे। संवाद
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