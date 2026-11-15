Meerut News: गंगनहर पटरी पर दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा गंभीर

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संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा (मेरठ)। कांवड़ मार्ग गंगनहर पटरी पर रविवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।जानकारी के अनुसार, रविवार शाम पुट गंगनहर के पास दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में राधना निवासी रमेश (45) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार हर्ष राघव निवासी जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रमेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस हादसे के संबंध में जानकारी जुटा रही है।