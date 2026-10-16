Meerut News: अति कुपोषित बच्चों को पोषण आहार वितरित किया

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मेरठ। सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बच्चा पार्क स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में पोषण आहार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 330 अति कुपोषित बच्चों को पोषण आहार वितरित किया। मेरठ महानगर के 40 बच्चों को मौके पर ही पोषण आहार उपलब्ध कराया गया। शेष 290 बच्चों के लिए उनके क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों को पोषण आहार की पर्ची उपलब्ध कराई गई। अवंत फाउंडेशन की ओर से पोषण किट ने उपलब्ध कराई। इस अवसर पर नरेंद्र उपाध्याय, विकास मित्तल, बृजेश चौधरी, विष्णु गुप्ता, नितिन गोस्वामी, कुलदीप वाल्मीकि, रविंद्र गौशिक, शिव वेद आदि उपस्थित रहे। संवाद