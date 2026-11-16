Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   No trace of son missing for two years; 70-year-old father seeks help from SDM

Meerut News: दो साल से लापता बेटे का सुराग नहीं, 70 वर्षीय पिता ने एसडीएम से लगाई गुहार

Mon, 16 Nov 2026 09:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:46 PM IST
विज्ञापन
No trace of son missing for two years; 70-year-old father seeks help from SDM
- पिता का आरोप- पुलिस पर कार्रवाई के बजाय टरकाने का आरोप, बेटे को जिंदा या मुर्दा बरामद करने की मांग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। दौराला थाना क्षेत्र के मछरी गांव निवासी 70 वर्षीय पिता दो साल से लापता बेटे की तलाश में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बेटे का कोई सुराग नहीं मिलने से परेशान पिता ने सोमवार को एसडीएम सरधना को प्रार्थना पत्र देकर बेटे को जिंदा या मुर्दा बरामद कराने की मांग की है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

मछरी निवासी इलम सिंह के अनुसार, उनका 25 वर्षीय बेटा भूपेंद्र 30 जुलाई 2024 को गांव के ही पिंटू और लक्ष्मेंद्र के साथ जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। आरोप है कि काफी दिनों तक पूछताछ करने पर दोनों युवक उन्हें टालते रहे। इसके बाद उन्होंने दौराला थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इलम सिंह का आरोप है कि मामले की जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने आरोपियों से मिलीभगत कर ली और उन्हें बार-बार थाने से लौटा दिया। न्याय की उम्मीद में उन्होंने एसएसपी मेरठ समेत कई अधिकारियों से शिकायत की। उनकी पत्नी भी अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन बेटे का अब तक कोई पता नहीं चला। पीड़ित पिता ने एसडीएम से मामले में निष्पक्ष जांच कराने, बेटे की तलाश कर उसे जिंदा या मुर्दा बरामद कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने सीओ दौराला को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed