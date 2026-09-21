यूपी: सहारनपुर में अस्पताल से नवजात चोरी, टीका लगवाने के बहाने बच्चे को ले गई महिला, सीसीटीवी में कैद

सहारनपुर जिला महिला अस्पताल से सोमवार को नवजात शिशु चोरी हो गया। बच्चे को टीका लगवाने के लिए ऑपरेशन थियेटर के पास पहुंचे पिता से एक महिला ने बच्चा ले लिया। महिला ने टीका लगवाने की बात कहकर नवजात को अपनी गोद में लिया और पिता को टीके का कार्ड लेने के लिए भेज दिया। पिता जब कार्ड लेकर वापस लौटा तो महिला और उसका नवजात बेटा दोनों गायब थे। अस्पताल में तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज में सफेद कपड़े पहने एक महिला नवजात को गोद में लेकर अस्पताल से बाहर जाती दिखाई दी है।

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रविवार देर रात हुआ था बेटे का जन्म

देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम निवासी नाजिम ने अपनी पत्नी शबाना को रविवार को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे शबाना ने बेटे को जन्म दिया।