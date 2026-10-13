Meerut News: नवजीवन किसान पीजी कॉलेज का स्थापना दिवस कल

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मवाना। मखदूमपुर रोड स्थित नवजीवन किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 अक्तूबर को 13वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। पूजनीय महंत रमन गिरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9:00 बजे हवन यज्ञ से होगी। इसके उपरांत प्रातः 11 बजे स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य डॉ. सुमित कुमार नागर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री लखीराम नागर, पूर्व सांसद मलूक नागर, पूर्व अध्यक्ष डॉ. यशवीर सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया एवं राज्य मंत्री दिनेश खटीक शिरकत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि विधायक अतुल प्रधान व पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी आदि उपस्थित रहेंगे।