मुजफ्फरनगर: अब महाराणा प्रताप और महर्षि वाल्मीकि के नाम से पहचाने जाएंगे दो चौराहे, बोर्ड बैठक में फैसला

इन इलाकों में भी होंगे विकास कार्य

नगर पालिका की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, पार्क और अन्य सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:

- वार्ड छह के उत्तरी सिविल लाइन क्षेत्र में 10 लाख रुपये से सुंदरीकरण।

- वार्ड सात में 12 लाख रुपये से थर्मोप्लास्टिक सफेद पट्टी और स्पीड ब्रेकर का निर्माण।

- रामलीला टिल्ला क्षेत्र की विभिन्न गलियों का 53 लाख रुपये से निर्माण।

- वार्ड नौ में वाल्मीकि धर्मशाला का 28 लाख रुपये से जीर्णोद्धार।

- शामली रोड स्थित पुलिस चौकी के सामने चौक का 10 लाख रुपये से सुंदरीकरण।

- शामली रोड पर काली नदी के दोनों ओर पार्क निर्माण के लिए 12 लाख रुपये का बजट।

- खांजापुर स्थित कांशीराम कॉलोनी की अवशेष बाउंड्रीवॉल का निर्माण।

- खालापार स्थित फखरशाह चौक के सुंदरीकरण के लिए नौ लाख रुपये का बजट।

बैठक में वार्ड सभासद शौकत अंसारी, शहजाद अहमद, राजीव शर्मा, रजत धीमान और नौशाद खान सहित अन्य सभासद मौजूद रहे।