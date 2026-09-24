मुजफ्फरनगर: जन्मदिन की पार्टी में गया था युवक, सुबह जंगल में पड़ा मिला शव; हत्या की आशंका

जंगल में पड़ा मिला शव

इसी बीच गांव के कुछ ग्रामीणों ने जंगल में युवक का शव पड़ा देखा। इसकी जानकारी मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। रोहन का शव देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।



पुलिस जांच में जुटी

मामले में परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस घटनास्थल और युवक के दोस्तों से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है। सीओ सदर सुनील कुमार ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।