अख्तर अली से धर्म सिंह बने परिवार के मुखिया ने बताया कि निवाड़ा गांव में 22 जुलाई को उसके बेटे गुल हसन का शव उसकी ही दुकान में मिला। आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर फांसी पर शव लटकाया । उसकी हत्या निवाड़ा गांव के एक सफेदपोश नेता ने कराई है। उन्होंने बागपत कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उनकी तहरीर फाड़ दी और अपने तरीके से तहरीर लिखवा कर उसका अंगूठा लगवाया। पुलिस ने हत्या को आत्महत्या में दर्शा दिया। पुलिस ने आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की।

Dharam Singh, member of the family says, "My name was Akhtar Ali, I have changed my religion because the police did not investigate our case in a fair manner, even the Muslim community did not stand in our support. In Modi's India, Muslims not treated fairly. I demand justice." pic.twitter.com/MYN4VzzYYI