Meerut News: निगम ने आवारा कुत्ते पकड़े, पार्षद पार्टी के नेताओं से नाराज

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मेरठ। नगर निगम के वार्ड-39 के भाजपा पार्षद राजीव गुप्ता उर्फ काले के पैर को नोचने वाले आवारा कुत्ते को बुधवार को नगर निगम कर्मचारी पकड़कर ले गए। उसके साथ छह अन्य कुत्तों को भी पकड़ा गया है। पार्षद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराजगी जताई। कहा कि दिनभर पार्टी के लिए काम करते है, लेकिन उनका हाल जानने के लिए एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के अलावा कोई नहीं आया है। यही नहीं, किसी ने फोन तक नहीं किया। मंगलवार को आवारा कुत्ते ने पार्षद का पैर में तीन जगह से काट लिया था।



माई सिटी रिपोर्टर