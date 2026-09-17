Meerut News: हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार की मौत

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फलावदा। इंचौली थाना क्षेत्र में किसी वाहन की टक्कर से फलावदा थाना क्षेत्र में गांव मौजीपुरा निवासी कृष्णपाल की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।फलावदा थाना क्षेत्र के गांव मौजीपुरा निवासी कृष्णपाल उर्फ मटरू सैनी (45) मवाना में स्थित राधे कृष्णा ट्रैक्टर एजेंसी पर इंजीनियर का काम करते थे। वह कंपनी के काम से बाइक द्वारा मेरठ जा रहे थे। जब वह थाना इंचौली क्षेत्र के मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे के सैनी फ्लाईओवर पर पहुंचे तो किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जिसमें वह गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।थाना प्रभारी इंचौली करमवीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया। अभी परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और चालक को तलाश रही है।