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जानकारी के अनुसार, मुनव्वर सोमवार देर रात मेरठ से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर हिंडन नदी के निकट पहुंचने पर तेज रफ्तार किसी वाहन उसकी बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गया। टक्कर लगने से वह बाइक समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गया। पीछे से आ रहे वाहन चालकों ने एंबुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी संवाद

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सरूरपुर। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर हिंडन नदी के निकट तेज रफ्तार किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार बागपत के छपरौली निवासी मुनव्वर घायल हो गया। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।