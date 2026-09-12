फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Motor stolen from farmer's tubewell in Naidu; loss worth thousands.

Meerut News: नैडू में किसान के नलकूप से मोटर चोरी, हजारों का नुकसान

Sat, 12 Sep 2026 10:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 10:08 PM IST
विज्ञापन
Motor stolen from farmer's tubewell in Naidu; loss worth thousands.
फलावदा। गांव नैडू के जंगल में शुक्रवार रात चोरों ने किसान शिव कुमार सैनी के नलकूप से बिजली की मोटर चोरी कर ली, जिससे उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हुआ।
विज्ञापन

चोरों ने नलकूप के कमरे की दीवार उखाड़कर मोटर चुराई। शनिवार सुबह किसान को खेत पर पहुंचने पर चोरी का पता चला। शिव कुमार ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरों ने आसपास के अन्य किसानों के नलकूपों से भी मोटर चोरी का प्रयास किया। इस वारदात के बाद क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। सुरक्षा के मद्देनजर कई किसानों ने अपनी मोटरें खोलकर घर ले आए हैं। पीड़ित किसान शिव कुमार सैनी ने फलावदा थाने में चोरों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed