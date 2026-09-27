Meerut News: कूड़ा डालने के विवाद में मां-बेटे पर चाकू से हमला
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:58 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
कंकरखेड़ा। फाजलपुर के अनुप नगर में घर के बाहर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। आरोपी दंपती वीने और कामिनी ने नीरज व उसकी मां शकुंतला के साथ मारपीट की। नीरज कुमार ने बताया कि 22 सितंबर की रात करीब नौ बजे यह घटना हुई। कूड़ा डालने से मना करने पर दंपती ने शकुंतला को डंडे से पीटा। नीरज ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी चाकू लेकर आए और नीरज पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हुए, जिसके बाद आरोपी भाग गए। पीड़ित नीरज ने थाने में तहरीर देकर दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन