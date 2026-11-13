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Meerut News: मां-बेटी को जान से मारने की धमकी, थाने में तहरीर

Fri, 13 Nov 2026 08:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:17 PM IST
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Mother and daughter receive death threats; complaint filed at police station
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। एक गांव की महिला ने अपने विवाहित पुत्र और एक युवती पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि उसका पुत्र युवती के साथ अवैध संबंध रखता है। वह अपनी पत्नी, बहन ज्योति और उसे लगातार प्रताड़ित करता है।

पीड़िता के अनुसार, छह नवंबर को उसका पुत्र युवती के साथ घर आया था। विरोध करने पर उन्होंने महिला और उसकी बहन के साथ मारपीट व गाली-गलौज की। आरोप है कि आरोपी घर का अधिकांश सामान जबरन अपने साथ ले गए। सोने-चांदी के पैतृक गहने भी ले लिए। उन्होंने बहन के बैंक खातों से भी अवैध तरीके से रकम निकाल ली। महिला ने बताया कि आरोपी पुत्र और युवती लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस कारण पूरा परिवार दहशत में है।
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सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस ने युवक को जानकारी के लिए बुलाया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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