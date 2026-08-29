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Meerut News: बंदरों का आतंक, स्कूल बस में बच्चों को छोड़कर लौट रही महिला पर किया हमला

Sat, 29 Aug 2026 08:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:41 PM IST
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Monkey menace: Woman attacked while returning after dropping children off at the school bus.
बंदरों का आतंक, स्कूल बस में बच्चों को छोड़कर लौट रही महिला पर किया हमला
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बाल-बाल बची महिला, दहशत में 20 मिनट तक रास्ते में खड़ी रहीं अन्य महिलाएं


संवाद न्यूज एजेंसी
मोदीपुरम। पल्लवपुरम में बंदरों के झुंड का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर घर लौट रही महिला पर बंदरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। महिला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना देखकर आसपास मौजूद अन्य महिलाएं भी दहशत में आ गईं। बंदरों के रास्ते से हटने तक करीब 20 मिनट तक महिलाएं सड़क पर ही खड़ी रहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों के आतंक के कारण सुबह-शाम बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
शनिवार सुबह पल्लवपुरम निवासी महिला अनिता अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाने के बाद घर लौट रही थी। वह कुछ दूर पहुंची ही थी कि रास्ते में पहले से मौजूद बंदरों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया। महिला ने दौड़कर किसी तरह खुद को बंदरों से बचाया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी घबरा गईं। बच्चों को स्कूल बस में छोड़कर घर लौट रही महिलाएं बंदरों के डर से रास्ते में ही रुक गईं। करीब 20 मिनट तक महिलाएं झुंड के वहां से हटने का इंतजार करती रहीं। इसके बाद ही वे अपने घरों तक पहुंच सकीं।
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बंदरों के हमले की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। सुबह अभिभावक जब बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाते हैं और दोपहर में बच्चों को लेकर घर लौटते हैं, उस समय बंदरों का झुंड अक्सर कॉलोनी की सड़कों पर दिखाई देता है। बंदर लोगों का पीछा करने और उन पर झपटने की कोशिश करते हैं। इससे खासकर महिलाओं और बच्चों में हमेशा डर बना रहता है।
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बंदरों का आतंक केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। बंदर मौका मिलते ही घरों में घुस जाते हैं और रसोई से खाने-पीने का सामान उठाकर ले जाते हैं। छतों पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े भी बंदर उठा ले जाते हैं। कई बार सामान गिराने और तोड़फोड़ करने से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बंदरों का झुंड लगातार बढ़ने से समस्या गंभीर होती जा रही है। आरोप है कि बंदरों को पकड़ने के लिए कई बार नगर निगम में शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने बताया कि यदि जल्द ही बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान नहीं चलाया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनीवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से बंदरों को पकड़वाकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

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