एमएलसी चुनाव: भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने दाखिल किया नामांकन, श्रीचंद शर्मा भी करेंगे नामांकन

पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

दिनेश गोयल के नामांकन के दौरान मंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, धर्मेंद्र भारद्वाज, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी समेत पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।



एसजीएम गार्डन से नामांकन के लिए निकले

भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री संजीव गोयल सिक्का ने बताया कि शिक्षक सीट से प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट से दिनेश गोयल के साथ पार्टी कार्यकर्ता लालकुर्ती स्थित एसजीएम गार्डन में एकत्र हुए। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के अनुसार, एसजीएम गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रत्याशी कमिश्नर कार्यालय के लिए रवाना हुए।



सपा प्रत्याशी भी सोमवार को करेंगे नामांकन

मेरठ-सहारनपुर खंड से सपा के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी प्रमेंद्र सिंह भाटी एडवोकेट और शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉ. नितिन तोमर भी सोमवार को कमिश्नर कार्यालय में नामांकन करेंगे। सपा ने स्नातक सीट पर गुर्जर और शिक्षक सीट पर ठाकुर चेहरे को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी की ओर से विभिन्न जातियों का समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।