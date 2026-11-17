संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीए और एमए के वार्षिक, सेमेस्टर और एनईपी प्रणाली के तहत छूटी हुई (लेफ्ट आउट) प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं मेरठ के एनएएस कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, अर्थशास्त्र विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा 21 नवंबर, शिक्षाशास्त्र की 26 और हिंदी विषय की परीक्षा 27 नवंबर को होगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से एनएएस कॉलेज के संबंधित विभागों में संपन्न कराई जाएंगी।विवि ने संबंधित महाविद्यालयों और संस्थानों के प्राचार्यों एवं निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां के विद्यार्थियों को निर्धारित तिथियों पर परीक्षा केंद्र भेजना सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रवेश पत्र, प्रयोगात्मक फाइल, संबंधित सेमेस्टर की अंकतालिका, विश्वविद्यालय में जमा फीस की रसीद और वोटर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।