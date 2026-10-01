Meerut News: नुक्कड़ नाटक से दिया जन सेवा का संदेश
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:01 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:01 PM IST
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मेरठ। इस्माईल नेशनल महिला पीजी कॉलेज ने बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नाटक का विषय जन सेवा से राष्ट्र सेवा- मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी रहा। प्राचार्य प्रो. अनिता राठी के नेतृत्व और नोडल अधिकारी प्रो. दीप्ति कौशिक के मार्गदर्शन में कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम संयोजिका प्रो. अंजू बाला राजपूत रही। छात्राओं ने कपड़े के रंगों से गांधी के चित्र बनाए और पोस्टर तैयार किए। तलबिया ने प्रथम, अफशा ने द्वितीय और हयात सैय्यदा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एनी को सांत्वना पुरस्कार मिला। कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य समाज कार्यक्रम के संचालन में डॉ. शाजिया और डॉ. ममता सिंह की भूमिका रही। संवाद
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