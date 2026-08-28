Meerut News: रक्षाबंधन पर मेधावी छात्राओं काे मिलीं साइकिलें

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फलावदा। क्षेत्र के गांव गड़ीना में शुक्रवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सपा विधायक अतुल प्रधान, सीमा प्रधान और जाट इंटर कॉलेज बड़ौत की प्रोफेसर रंजीता बैंसला ने कक्षा छह से 12वीं तक की 550 मेधावी छात्राओं को साइकिलें और रक्षाबंधन का विशेष उपहार देकर सम्मानित किया।विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि बहनों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। उन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का स्मरण करते हुए कहा कि यदि बहन-बेटी शिक्षित होगी तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को प्रमुखता से उठाया है। छात्राओं ने विधायक अतुल प्रधान को तिलक लगाकर राखी बांधी कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। छात्राओं ने साइकिल और उपहार पाकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रंजीता बैंसला, प्राची प्रधान, सोमपाल सैनी, मास्टर गोविंद प्रधान, मास्टर महेंद्र जाटव, मास्टर बालकराम, गोपीचंद सैनी, सपा नेता मोहित तोमर, विजय चौधरी, दीपचंद सैनी आदि मौजूद थे।