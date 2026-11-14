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Meerut News: सुभारती में आज जुटेंगे जाट समाज के लोग, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचेंगे

Sat, 14 Nov 2026 08:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:44 PM IST
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Members of the Jat community will gather at Subharti today; Gujarat Governor Acharya Devvrat will be in attendance.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। बाईपास स्थित सुभारती विश्वविद्यालय में रविवार को अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की ओर से राष्ट्रीय जाट महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में जाट समाज के लोग जुटेंगे। इसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सुबह करीब 11 बजे विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। सम्मेलन में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।

अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अमन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में मेरठ मंडल के छह जनपदों के अलावा मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, हापुड़ और गाजियाबाद समेत विभिन्न जिलों से समाज के लोग शामिल होंगे। महासभा के प्रवक्ता गजेंद्र सिंह पायल ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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