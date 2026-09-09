मेरठ: हिरासत में युवक ने टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश, चौकी प्रभारी निलंबित

पहले एनसीआर मेडिकल कॉलेज, फिर जगदंबा अस्पताल में भर्ती

मिथुन को पहले एनसीआर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद उसे जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस की निगरानी में उपचार चल रहा है। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय के अनुसार मिथुन की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है।



बाइक चोरी की जांच में सामने आए मोहित और मनीष के नाम

सीओ के मुताबिक करीब एक सप्ताह पहले नयागांव निवासी राजीव की बाइक चोरी हुई थी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल के दौरान भोजपुर थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव निवासी मोहित और मनीष के नाम सामने आए।



जांच में पता चला कि वारदात वाले दिन दोनों युवकों ने पास की एक दुकान से सामान खरीदा था और ऑनलाइन भुगतान किया था। पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ कर उसके डिजिटल वॉलेट की जांच की, जिसके आधार पर दोनों की पहचान हुई। सोमवार रात दोनों को हिरासत में लिया गया।