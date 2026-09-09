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मेरठ: हिरासत में युवक ने टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश, चौकी प्रभारी निलंबित

Wed, 09 Sep 2026 12:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 09 Sep 2026 12:17 PM IST
सार

मेरठ के खरखौदा की धीरखेड़ा चौकी में बाइक चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए मिथुन ने टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। लापरवाही मिलने पर चौकी प्रभारी हरिओम गौतम को निलंबित कर दिया गया।

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Meerut: Youth Attempts Suicide by Drinking Toilet Cleaner in Police Custody, Chowki In-charge Suspended
अस्पताल में युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र की धीरखेड़ा पुलिस चौकी में बाइक चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए युवक ने मंगलवार सुबह टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। गाजियाबाद के नूरपुर गांव निवासी मिथुन को पुलिस चोरी की बाइक काटकर उसके पुर्जे छिपाने के आरोप में पूछताछ के लिए लाई थी।

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हालत बिगड़ने पर उसे पहले एनसीआर मेडिकल कॉलेज और फिर मेरठ के जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में लापरवाही सामने आने पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने चौकी प्रभारी एसआई हरिओम गौतम को निलंबित कर दिया है।
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शौच जाने के बहाने टॉयलेट में गया था मिथुन
पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब चार बजे मिथुन ने शौच जाने की बात कही। एक सिपाही उसे शौचालय तक लेकर गया। करीब 15 मिनट तक बाहर नहीं आने पर सिपाही ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने दरवाजा खोला तो मिथुन बदहवास हालत में नीचे पड़ा मिला। मिथुन ने पुलिस को बताया कि उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया है। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे तत्काल अस्पताल लेकर गए।

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पहले एनसीआर मेडिकल कॉलेज, फिर जगदंबा अस्पताल में भर्ती
मिथुन को पहले एनसीआर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद उसे जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस की निगरानी में उपचार चल रहा है। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय के अनुसार मिथुन की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है।

बाइक चोरी की जांच में सामने आए मोहित और मनीष के नाम
सीओ के मुताबिक करीब एक सप्ताह पहले नयागांव निवासी राजीव की बाइक चोरी हुई थी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल के दौरान भोजपुर थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव निवासी मोहित और मनीष के नाम सामने आए।

जांच में पता चला कि वारदात वाले दिन दोनों युवकों ने पास की एक दुकान से सामान खरीदा था और ऑनलाइन भुगतान किया था। पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ कर उसके डिजिटल वॉलेट की जांच की, जिसके आधार पर दोनों की पहचान हुई। सोमवार रात दोनों को हिरासत में लिया गया।

चोरी की बाइक मिथुन तक पहुंचने का दावा
पुलिस पूछताछ में मोहित और मनीष के बारे में बताया गया कि उन्होंने चोरी की बाइक बेच दी थी। पुलिस के अनुसार बाइक गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी मिथुन तक पहुंची।

मिथुन ने अस्पताल में पुलिस को बताया कि मोहित और मनीष ने चोरी की बाइक उसके एक रिश्तेदार को दी थी। रिश्तेदार ने ही बाइक उसके पास रखी थी। बाद में रिश्तेदार ने बताया कि बाइक चोरी की है। मिथुन के अनुसार रिश्तेदार के कहने पर उसने बाइक काटकर उसके पुर्जे तालाब में छिपा दिए।

काटी गई बाइक के पुर्जे बरामद
सीओ विश्व ज्योति राय के मुताबिक मिथुन की निशानदेही पर उसके भाई को साथ लेकर पुलिस ने तालाब से चोरी की बाइक के कुछ पुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

पुलिस पर भी उठे सवाल
बाइक चोरी की घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। पुलिस ने सोमवार रात 1:17 बजे मोहित, मनीष कुमार और मिथुन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

चौकी प्रभारी निलंबित
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि घटना में लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने धीरखेड़ा चौकी प्रभारी एसआई हरिओम गौतम को निलंबित कर दिया है। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय मामले की जांच कर रहे हैं। सीओ ने कहा कि यदि किसी अन्य पुलिसकर्मी की लापरवाही भी सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

हिरासत में सुरक्षा व्यवस्था पर जांच
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हिरासत में लिए गए आरोपी तक टॉयलेट क्लीनर कैसे पहुंचा और निगरानी के दौरान किन स्तरों पर लापरवाही हुई। घटना के बाद चौकी की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

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