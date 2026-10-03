फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut won the CBSE Kabaddi National Championship.

Meerut News: मेरठ ने सीबीएसई कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप जीती

Sat, 03 Oct 2026 08:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:06 PM IST
विज्ञापन
Meerut won the CBSE Kabaddi National Championship.
- 29 सितंबर से तीन अक्तूबर तक प्रतापगढ़ में हुआ आयोजन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सीबीएसई नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 29 सितंबर से तीन अक्तूबर तक प्रतापगढ़ में किया गया। इसमें मेरठ के परतापुर स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल मेरठ की टीम ने फाइनल में दिल्ली को हराकर जीत हासिल की।

मेरठ का क्वार्टर फाइनल मैच आंध्र प्रदेश के साथ हुआ। इसमें मेरठ ने 41-13 के स्कोर से मैच जीता। सेमीफाइनल मैच मेरठ और हिमाचल प्रदेश के बीच हुआ। इसमें मेरठ ने 37-11 के स्कोर से मैच जीता। फाइनल मुकाबला मेरठ और दिल्ली की टीम के बीच खेला गया। इसमें मेरठ ने 66-31 के स्कोर से मैच जीता और ट्रॉफी अपने नाम की। मेरठ की टीम में अनीश चौधरी, सत्यम, निशांत, आदि, नकुल, संध्या, आदित्य, अभय तोमर, लक्ष्य चौधरी, आर्यन चौधरी शमिल रहे। टीम के मैनेजर मयंक और कोच किरनपाल रहे। टीम की जीत पर सरस्वती पब्लिक स्कूल के चेयरमैन बिजेंद्र चौधरी ने भी सभी को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed