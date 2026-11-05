मेरठ: आज से 11 नवंबर तक ट्रैफिक डायवर्जन, बाजारों में वाहनों की नो एंट्री; घर से निकलने से पहले देखें रूट

दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए मेरठ की यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। पांच से 11 नवंबर तक शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान प्रमुख बाजारों में वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। रोडवेज बसों और भारी वाहनों को भी निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह सात बजे से रात दो बजे तक प्रभावी रहेगी।

रोडवेज बसों के लिए ये रूट रहेंगे प्रभावी

एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और बिजनौर की ओर से भैंसाली बस अड्डे आने वाली रोडवेज बसें जादूगर चौराहे से रजबन बाजार, नैंसी चौराहा, औघड़नाथ मंदिर और बालाजी मंदिर मोड़ होते हुए सदर थाने के रास्ते बस अड्डे पहुंचेंगी। इसके अलावा मूक-बधिर स्कूल रोड, मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल के पीछे और गुरु तेग बहादुर स्कूल होते हुए जली कोठी चौराहे से भी बसें भैंसाली पहुंच सकेंगी।





दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाली रोडवेज बसें परतापुर इंटरचेंज से एनएच-58, रोहटा फ्लाईओवर, रोहटा रोड और रेलवे फ्लाईओवर होते हुए डिपो फाटक से मूक-बधिर स्कूल रोड के रास्ते भैंसाली बस अड्डे पहुंचेंगी। सोहराबगेट से भैंसाली जाने वाली बसों को गांधी आश्रम से हंस चौराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ये बसें सीताराम पुलिया, सर्किट हाउस, साकेत चौराहा, बाउंड्री रोड और जीरोमाइल होते हुए निर्धारित मार्ग से भैंसाली पहुंचेंगी।

