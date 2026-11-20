{"_id":"6affe645b9bd86392c05c89b","slug":"meerut-shot-put-athlete-kiran-baliyan-banned-for-eight-years-over-doping-rule-violations-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: शॉटपुट खिलाड़ी किरण बालियान पर आठ साल का प्रतिबंध, डोपिंग और सैंपल से छेड़छाड़ के आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ एशियन गेम्स में शॉटपुट में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मेरठ निवासी भारतीय एथलीट किरण बालियान पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने आठ साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2024 में उनके डोपिंग नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ मेटेंडिएनोन पाए जाने के साथ डोप नियंत्रण के नमूने से छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रतिबंध चार जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया है और तीन जुलाई 2032 तक लागू रहेगा। विज्ञापन



नाडा की ओर से बुधवार को जारी 532 प्रतिबंधित खिलाड़ियों की सूची में किरण बालियान का नाम भी शामिल है। सूची में उन खिलाड़ियों के नाम हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है या जिनका प्रतिबंध बढ़ाया गया है। इस कार्रवाई के बाद किरण के खेल करिअर पर लंबा असर पड़ सकता है। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: वेस्ट यूपी में मौसम: मेरठ में बढ़ा प्रदूषण का असर, धूप से दिन में राहत; रात के तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड नाडा की ओर से बुधवार को जारी 532 प्रतिबंधित खिलाड़ियों की सूची में किरण बालियान का नाम भी शामिल है। सूची में उन खिलाड़ियों के नाम हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है या जिनका प्रतिबंध बढ़ाया गया है। इस कार्रवाई के बाद किरण के खेल करिअर पर लंबा असर पड़ सकता है। विज्ञापन विज्ञापन

Trending Videos

सितंबर 2024 में किया गया था अस्थायी निलंबन

सितंबर 2024 में नाडा ने प्रतिबंधित पदार्थ मिलने के बाद किरण बालियान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इसके बाद मामले की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया चली। अब नाडा ने उन पर आठ साल का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध चार जुलाई 2024 से लागू माना गया है।



दिल्ली हाईकोर्ट में कार्रवाई को दी थी चुनौती

किरण बालियान ने वर्ष 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट में नाडा की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत में कहा था कि नमूने के कंटेनर को छूना अनजाने में हुआ था और उन्होंने इसकी जानकारी तत्काल डोप नियंत्रण अधिकारी को दे दी थी। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने बिना देरी किए नया नमूना दिया था।