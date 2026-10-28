मेरठ: संदिग्ध हालात में गार्ड की मौत, शरीर पर चोट के निशान; बहन ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप

बहन ने लगाया हत्या का आरोप

मुकेश की बहन सीमा ने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए उन्होंने मौके पर हंगामा किया और मामले की जांच की मांग की। दूसरी ओर, मृतक के भाई मनोज ने बताया कि मुकेश शराब पीने का आदी था। परिवार की ओर से सामने आए इन अलग-अलग बयानों के बीच पुलिस मामले की जांच कर रही है।



फिलहाल किसी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।



पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।



पुलिस जांच में मौत की परिस्थितियों, शरीर पर मिले चोट के निशानों और परिजनों के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलने में मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।