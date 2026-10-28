मेरठ: संदिग्ध हालात में गार्ड की मौत, शरीर पर चोट के निशान; बहन ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप
मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष नगर में करीब 45 वर्षीय गार्ड मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बहन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की।
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मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सुभाष नगर की गली नंबर तीन में बुधवार सुबह करीब 45 वर्षीय मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक विशाल प्रकाशन में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी बहन सीमा ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।
सुभाष नगर में संदिग्ध हालात में मिला शव
मेरठ के सुभाष नगर गली नंबर तीन में बुधवार सुबह मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। करीब 45 वर्षीय मुकेश विशाल प्रकाशन में गार्ड के रूप में काम करता था। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
बताया गया कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। इसी आधार पर घटना को लेकर संदेह जताया जा रहा है। हालांकि, चोटों की प्रकृति और मौत की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
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बहन ने लगाया हत्या का आरोप
मुकेश की बहन सीमा ने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए उन्होंने मौके पर हंगामा किया और मामले की जांच की मांग की। दूसरी ओर, मृतक के भाई मनोज ने बताया कि मुकेश शराब पीने का आदी था। परिवार की ओर से सामने आए इन अलग-अलग बयानों के बीच पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फिलहाल किसी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
पुलिस जांच में मौत की परिस्थितियों, शरीर पर मिले चोट के निशानों और परिजनों के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलने में मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।