मेरठ: यौन शोषण के आरोपी सिपाही की आगरा तक तलाश, मोबाइल बंद; ड्यूटी से भी गैरहाजिर मिला
मेरठ में नाबालिग फुटबाल खिलाड़ी के यौन शोषण के आरोप में नामजद सिपाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगरा तक दबिश दे रही है। आरोपी का मोबाइल बंद है और वह ड्यूटी से भी गैरहाजिर है।
विस्तार
मेरठ में लोहियानगर थाना क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल खिलाड़ी 15 वर्षीय किशोरी के यौन शोषण के आरोपी कंकरखेड़ा के कृष्णा कॉलोनी निवासी सिपाही शुभम तोमर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
आरोपी का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है।
वह आगरा के शमशाबाद थाने में तैनात चल रहा था लेकिन वहां भी ड्यूटी से गैरहाजिर है। मेरठ पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क कर आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी सिपाही की मां दरोगा संजोग तोमर व उसकी बहन श्वेता तोमर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है।
किशोरी ने कंकरखेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि वह राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल खिलाड़ी हैं। मार्च 2026 में स्नैपचैट के माध्यम से कृष्णा कॉलोनी निवास आरोपी सिपाही शुभम तोमर से मुलाकात हुई थी। आरोपी सिपाही शुभम तोमर की मां संजोग तोमर यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी।
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बाद में किशोरी की ओर से पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू की है।
पुलिस मामले को गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी तो उसका मोबाइल नंबर बंद मिला। इसके बाद उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई लेकिन वह हाथ नहीं लगा। आगरा में भी आरोपी के ड्यूटी से गैरहाजिर होने की जानकारी सामने आई है।
मेरठ पुलिस अब आगरा पुलिस के संपर्क में है और आरोपी की लोकेशन व संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले में मेरठ से आगरा तक दबिश व छानबीन की जा रही है।
उम्र के बारे में किशोरी के सर्टिफिकेट प्रथम जांच में निकले फर्जी
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने किशोरी के उम्र को लेकर सर्टिफिकेट की जांच की। प्रथम जांच में सर्टिफिकेट फर्जी दिखाई दिए। सोमवार को किशोरी के बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयान दर्ज करने के बाद किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में किशोरी की उम्र का पता चलेगा। आरोपी सिपाही शुभम तोमर की मां से भी पुलिस ने संपर्क का प्रयास किया। लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो सका।
चौकीदार ने किया दुष्कर्म का प्रयास, प्राथमिकी दर्ज
लालकुर्ती क्षेत्र की एक कालोनी में चौकीदार ने एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला की तहरीर पर थाना लालकुर्ती में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महिला ने बताया कि शनिवार सुबह वह सीजीएचएस डिस्पेंसरी गई थी। वापस आते समय उसने चौकीदार सत्यवीर के आफिस में जाकर बल्ब लगाने को कहा। उसने बल्ब दिया और इसी दौरान दुष्कर्म का प्रयास किया।
शोर मचाने पर वह भाग गया। महिला ने घर जाकर घटना की जानकारी दी। परिजनों के साथ थाना लालकुर्ती पर आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।