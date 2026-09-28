मेरठ: यौन शोषण के आरोपी सिपाही की आगरा तक तलाश, मोबाइल बंद; ड्यूटी से भी गैरहाजिर मिला

उम्र के बारे में किशोरी के सर्टिफिकेट प्रथम जांच में निकले फर्जी

सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने किशोरी के उम्र को लेकर सर्टिफिकेट की जांच की। प्रथम जांच में सर्टिफिकेट फर्जी दिखाई दिए। सोमवार को किशोरी के बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयान दर्ज करने के बाद किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में किशोरी की उम्र का पता चलेगा। आरोपी सिपाही शुभम तोमर की मां से भी पुलिस ने संपर्क का प्रयास किया। लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो सका।



चौकीदार ने किया दुष्कर्म का प्रयास, प्राथमिकी दर्ज

लालकुर्ती क्षेत्र की एक कालोनी में चौकीदार ने एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला की तहरीर पर थाना लालकुर्ती में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महिला ने बताया कि शनिवार सुबह वह सीजीएचएस डिस्पेंसरी गई थी। वापस आते समय उसने चौकीदार सत्यवीर के आफिस में जाकर बल्ब लगाने को कहा। उसने बल्ब दिया और इसी दौरान दुष्कर्म का प्रयास किया।



शोर मचाने पर वह भाग गया। महिला ने घर जाकर घटना की जानकारी दी। परिजनों के साथ थाना लालकुर्ती पर आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।