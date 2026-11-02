फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Panchvati team finishes as runner-up in Under-13 cricket tournament

Meerut News: अंडर-13 क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरठ पंचवटी की टीम बनी उपविजेता

Mon, 02 Nov 2026 05:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 05:46 PM IST
विज्ञापन
Meerut Panchvati team finishes as runner-up in Under-13 cricket tournament
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एमएस क्रिकेट मैदान पर चल रही शिव हरी प्रसाद अंडर 13 क्रिकेट प्रतियोगिता में मेरठ पंचवटी क्रिकेट एकेडमी की टीम उपविजेता रही। फाइनल में मेरठ की टीम को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल मुकाबला पंचवटी क्रिकेट एकेडमी मेरठ व टाइगर डेन क्रिकेट एकेडमी दिल्ली के बीच खेला गया।
टाइगर क्रिकेट एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39.3 ओवर में सभी विकेट खोकर पंचवटी एकेडमी को 241 रन का विशाल लक्ष्य दिया। इसमें टीम की ओर से हार्दिक ने 66 व अंश ने 55 रन बनाए। पंचवटी एकेडमी के गेंदबाज तुषार पाल ने 3, लविश ने दो विकेट लिए।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंचवटी क्रिकेट एकेडमी की टीम 38.3 ओवर में 200 रन ही बना सकी। इसमें वंश ने 41, भरत राठी ने 35 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक रहे। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 342 रन बनाने वाले पंचवटी क्रिकेट एकेडमी के हर्ष राणा को चुना गया। इस मौके पर कोच उमेश कुमार व आयोजकों ने उन्हें सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed