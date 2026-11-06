मेरठ: नेपाली युवती के निकाह पर हंगामा, पुलिस ने रुकवाया कार्यक्रम; आशा ज्योति केंद्र भेजी, युवक हिरासत में

कंकरखेड़ा के सैनिक विहार ए ब्लॉक में बृहस्पतिवार को नेपाली युवती के निकाह की तैयारी को लेकर हंगामा हो गया। युवती की शादी दूसरे संप्रदाय के युवक से होने की जानकारी मिलने पर कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।

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सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शादी का कार्यक्रम रुकवा दिया। युवती को आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया, जबकि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं, हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने की तैयारी का आरोप लगाया है।

होटल में काम करने के दौरान हुई थी दोनों की दोस्ती

पुलिस के अनुसार, युवक मूल रूप से फाजलपुर, रोहटा रोड का रहने वाला है। वह पिछले करीब 15 दिनों से कंकरखेड़ा की सैनिक विहार ए ब्लॉक कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा था। इसी मकान में वह नेपाली युवती के साथ रहकर शादी की तैयारियां कर रहा था।बताया गया कि दोनों की दोस्ती एनएच-58 बाईपास स्थित एक होटल में हुई थी। युवक वहां तंदूर पर रोटी बनाने का काम करता है, जबकि युवती होटल में रिसेप्शन पर काम करती है।