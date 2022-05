{"_id":"62702da3732a873d182c0ab6","slug":"meerut-news-criminal-has-told-that-murdered-after-sexually-assaulted-on-girl-student","type":"story","status":"publish","title_hn":"मर्डर की खौफनाक वारदात: आरोपी ने कबूला जुर्म, बोला- पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, फिर मार डाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Tue, 03 May 2022 12:44 AM IST