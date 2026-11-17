गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर

हमले में इमदाद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने उसे आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।



हमलावर की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल हमलावर की पहचान और हमले के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है।



बताया जा रहा है कि हमला करने वाला युवक गांव का ही रहने वाला है और दो दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस जांच के बाद ही हमले की वजह और आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।