प्रधान और सचिव से शिकायत का दावा

मृतक के चाचा सोनू का कहना है कि यदि नाले को समय रहते ढकवा दिया गया होता तो मासूम की जान बच सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि खुले नाले से पहले से ही खतरा बना हुआ था। कई बार प्रधान और सचिव से इसे ढकवाने की मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।



ग्रामीणों ने पंचायत और संबंधित ठेकेदार की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नाले के निर्माण के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।



10 लाख रुपये मुआवजे की मांग

मृतक शिवांश उर्फ किट्टू अपने पिता कौशिक कुमार के तीन बच्चों में सबसे छोटा था। मासूम की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार से 10 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की है।



ग्रामीणों ने गांव के सभी खुले नालों को तत्काल ढकवाने और हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। पुलिस के अनुसार, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई थी।

