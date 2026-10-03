मेरठ: लेखपालों ने तहसील परिसर में दिया धरना; 17 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

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मेरठ की सरधना तहसील में लंबित मांगों को लेकर शनिवार को लेखपालों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर तहसील परिसर में धरना दिया। लेखपाल संघ ने शासन स्तर पर समस्याओं का समाधान न होने पर नाराजगी जताई। संघ का कहना है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 17 अक्टूबर 2026 से प्रदेशभर के लेखपाल संपूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होंगे। विज्ञापन



आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना

लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि लेखपाल लंबे समय से 2800 ग्रेड पे, वेतन विसंगति दूर करने, अंतरमंडलीय स्थानांतरण, पदोन्नति और भत्तों में बढ़ोतरी समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन स्तर पर अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: मिशन 2027: अखिलेश ने बुढ़ाना-सिवालखास समेत सीटों पर साधा फोकस, जाट युवाओं से संवाद की तैयारी लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि लेखपाल लंबे समय से 2800 ग्रेड पे, वेतन विसंगति दूर करने, अंतरमंडलीय स्थानांतरण, पदोन्नति और भत्तों में बढ़ोतरी समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन स्तर पर अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है। विज्ञापन विज्ञापन

लगातार बढ़ रहे कार्यभार पर जताई नाराजगी

धरने पर बैठे लेखपालों ने कहा कि उन पर लगातार काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों के रखरखाव के साथ ऑनलाइन कार्य, वरासत, नामांतरण, पैमाइश, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्रों की जांच, आपदा प्रबंधन समेत कई शासकीय कार्य भी लेखपालों के जिम्मे हैं।



लेखपालों का कहना है कि इसके बावजूद क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें मूलभूत सुविधाओं और जरूरी संसाधनों का अभाव है।