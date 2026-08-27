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मेरठ: वेस्ट एंड रोड पर दो स्कूटी सवार चार युवकों ने युवक को रोका, मारपीट का आरोप, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

Thu, 27 Aug 2026 12:03 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 27 Aug 2026 12:03 PM IST
सार

मेरठ के वेस्ट एंड रोड पर दो स्कूटी से आए चार युवकों पर एक युवक को रोककर मारपीट करने का आरोप है। घायल नितिन बालाजी का आनंद अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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Meerut: Four Youths on Scooters Allegedly Assault Man on West End Road, CCTV Being Scanned
घायल नितिन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के वेस्ट एंड रोड पर देर रात युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो स्कूटी पर सवार चार युवकों ने दीवान पब्लिक स्कूल के सामने युवक की स्कूटी रोककर उसके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर सीओ सदर मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

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घर लौटते समय रोका और मारपीट का आरोप
महामंडलेश्वर महेंद्र दास जी महाराज के अनुसार, उनका पुत्र नितिन बालाजी देर रात वेस्ट एंड रोड से घर लौट रहा था। वह दीवान पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचा था, तभी दो स्कूटी पर आए चार युवकों ने कथित तौर पर उसकी स्कूटी रोक ली। इसके बाद युवकों ने नितिन के साथ मारपीट की। घटना के बाद वह घायल हो गया।
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सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ सदर
मारपीट की जानकारी मिलने के बाद देर रात सीओ सदर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटाई।

सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि स्कूटी सवार युवकों की पहचान की जा सके। फिलहाल परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।

आनंद अस्पताल में चल रहा उपचार
मारपीट में घायल नितिन बालाजी का आनंद अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
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