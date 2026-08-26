मेरठ: लोहियानगर योजना में किसानों का एमडीए के खिलाफ प्रदर्शन, निर्माण कार्य रुकवाया, बड़े आंदोलन की चेतावनी

मुआवजा और प्लॉट देने की मांग

किसानों की प्रमुख मांग है कि एमडीए उन्हें उनका निर्धारित मुआवजा और प्लॉट उपलब्ध कराए। किसानों का कहना है कि इन मांगों का समाधान हुए बिना योजना में निर्माण कार्य आगे बढ़ाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।



मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्थिति पैदा होने पर इसकी जिम्मेदारी एमडीए और संबंधित अधिकारियों की होगी।



ये किसान रहे मौजूद

प्रदर्शन के दौरान भारत भड़ाना, गौरव भड़ाना काजीपुर, प्रिंस भड़ाना, नीटू भड़ाना, कपिल भड़ाना, गौरव गुर्जर, अक्षय बैंसला, आलोक बैंसला, सारांश भड़ाना, यश भड़ाना, रितिक कोहली, मोहित कोहली, शक्ति भड़ाना, अनिल भड़ाना, अमित भड़ाना, बबल भड़ाना और रोहन भड़ाना समेत अन्य लोग मौजूद रहे।