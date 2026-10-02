मेरठ: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, मिठाई फैक्टरी के मजदूर की मौत; परिवार में मचा कोहराम

टक्कर के बाद खेत में पलटे दोनों वाहन

टक्कर लगने के बाद ई-रिक्शा सड़क किनारे खेत में पलट गया। इसी दौरान पिकअप भी अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। हादसे में बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे उपचार के लिए ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।



परिवार में मचा कोहराम

बिट्टू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां विमला, पत्नी अंजु, बेटी नव्या और बेटा दिव्यांश का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि बिट्टू दो भाइयों में था और उसके दो बच्चे हैं। उसकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है।



तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए हादसे की जानकारी जुटाई। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।