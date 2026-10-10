मेरठ: डूंगर गांव में कुएं से मिला सड़ा-गला शव, साधु की वेशभूषा; पहचान कराने में जुटी पुलिस
मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के डूंगर गांव में बाबाजी धाम के पास कुएं से अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला। साधु की वेशभूषा में होने की चर्चा है। पुलिस पहचान और मौत के कारणों की जांच कर रही है।
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मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के डूंगर गांव में शनिवार को कुएं से अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव गुर्जरों वाले तालाब के पास बाबाजी की कुटी के निकट बने कुएं में मिला। ग्रामीणों के बीच मृतक के साधु की वेशभूषा में होने की चर्चा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान और मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं।
खेत में चारा काटने गए ग्रामीण को आई दुर्गंध
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह पड़ोसी खेत के मालिक अखिलेश चारा काटने खेत में गए थे। इसी दौरान उन्हें कुएं के आसपास दुर्गंध महसूस हुई। पास जाकर देखने पर कुएं के पानी में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव तैरता दिखाई दिया। इसकी सूचना गांव में फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
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साधु की वेशभूषा में होने की चर्चा
ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मृतक साधु की वेशभूषा में था। शव की हालत देखकर उसके कई दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मृतक की पहचान, उम्र और वह कुएं तक किन परिस्थितियों में पहुंचा, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना मिलने पर रोहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास कर रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह
पुलिस मृतक की पहचान करने के साथ उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच में जुटी है। फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मौत के कारणों और शव की स्थिति के बारे में आगे की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।