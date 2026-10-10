मेरठ: डूंगर गांव में कुएं से मिला सड़ा-गला शव, साधु की वेशभूषा; पहचान कराने में जुटी पुलिस

साधु की वेशभूषा में होने की चर्चा

ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मृतक साधु की वेशभूषा में था। शव की हालत देखकर उसके कई दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मृतक की पहचान, उम्र और वह कुएं तक किन परिस्थितियों में पहुंचा, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।



पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूचना मिलने पर रोहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास कर रही है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

पुलिस मृतक की पहचान करने के साथ उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच में जुटी है। फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मौत के कारणों और शव की स्थिति के बारे में आगे की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।